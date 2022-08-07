На трассе М-5 пассажирский автобус с туристами попал в аварию

На трассе М-5 (Усть-Катавский район, Челябинская область) произошло ДТП по смертельным исходом. Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Один человек погиб, еще несколько получили травмы различной степени тяжести

Сегодня, седьмого августа, в пятом часу утра на 1627 километре трассы М-5 произошло столкновение автомобиля ВАЗ 2114 и автобуса, перевозившего 40 пассажиров.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2114, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен) и совершил столкновение со встречно движущимся автобусом Yutong (маршрут Соль-Илецк-Екатеринбург)», - сообщили в региональном полицейской главке.

Для ликвидации последствий аварии на месте работали спасатели Усть-Катавского отряда ПСС Челябинской области.

«Из легкового автомобиля пассажирка с травмами была госпитализирована, водитель получил травмы не совместимые с жизнью. Деблокировать погибшего из искореженного салона спасателям удалось лишь после применения гидравлического аварийно-спасательного инструмента. За медицинской помощью также обратились пассажиры автобуса, ребенку которых после ДТП стало плохо», - добавили в поисково-спасательной службе региона.

На место аварии прибыли экипажи ДПС, было организовано реверсивное движение. Для доставки туристов вызван подменный транспорт.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.