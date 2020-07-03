На тридцати челябинских улицах в этом году появится новое освещение
На трех десятках улицах Челябинска в этом году появится новое наружное освещение. На эти цели из городского бюджета выделят свыше двадцати с половиной миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, работы будут проводиться в рамках реализации региональной программы "Реальные дела". Их планируется закончить к концу 2020-го года.
Подрядная организация уже готовит технику и материалы для будущего обустройства сетей.
Муниципальный контракт на восстановление сетей уличного освещения был заключен на этой неделе после проведения электронных торгов.
Новое освещение появится на следующих улицах:
- внутриквартальная территория, ограниченная ул. Солнечная - ул. Молодогвардейцев - ул. Захаренко;
- Комсомольский проспект, 43;
- Комсомольский проспект, 134;
- ул. 11А городок;
- ул. Горьковская;
- ул. Матросова от дома №17 до дома №58 в пос. Смолино;
- ул. Широкая в пос. Новосинеглазово;
- ул. Животноводческая;
- ул. Вагнера, 116;
- ул. Эстонская от ул. Барановической до ул. Дзержинского;
- ул. Лизы Чайкиной;
- ул. Пирогова, 7;
- ул. Барбюса от дома №152 до дома №150;
- ул. Гончаренко от дома №93 до дома №95;
- ул. Крамского;
- ул. Шота Руставели;
- участок между ул. Барбюса, 65А и ул. Гагарина, 42А/1;
- ул. Суворова;
- ул. Дзержинского, 99Б;
- ул. Костромская от дома №124 до дома №128;
- ул. 3-я Секторная от дома №13 до дома №33;
- ул. Житомирская;
- ул. Первоконная;
- ул. Колекторная, пер. Донской;
- ул. Латвийская от ул. Эстонской до ул. Севастопольской;
- ул. Гагарина, 42;
- пос. Сухомесово, ул. Крестьянская;
- пос. Сухомесово, пер. Сухомесовский;
- пос. Сухомесово, ул. Сухомесовская;
- пос. Сухомесово, ул. Кольцевая.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.