ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На тридцати челябинских улицах в этом году появится новое освещение

Общество
Сегодня, 16:07

На трех десятках улицах Челябинска в этом году появится новое наружное освещение. На эти цели из городского бюджета выделят свыше двадцати с половиной миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, работы будут проводиться в рамках реализации региональной программы "Реальные дела". Их планируется закончить к концу 2020-го года.

Подрядная организация уже готовит технику и материалы для будущего обустройства сетей.

Муниципальный контракт на восстановление сетей уличного освещения был заключен на этой неделе после проведения электронных торгов.

Новое освещение появится на следующих улицах:

- внутриквартальная территория, ограниченная ул. Солнечная - ул. Молодогвардейцев - ул. Захаренко;

- Комсомольский проспект, 43;

- Комсомольский проспект, 134;

- ул. 11А городок;

- ул. Горьковская;

- ул. Матросова от дома №17 до дома №58 в пос. Смолино;

- ул. Широкая в пос. Новосинеглазово;

- ул. Животноводческая;

- ул. Вагнера, 116;

- ул. Эстонская от ул. Барановической до ул. Дзержинского;

- ул. Лизы Чайкиной;

- ул. Пирогова, 7;

- ул. Барбюса от дома №152 до дома №150;

- ул. Гончаренко от дома №93 до дома №95;

- ул. Крамского;

- ул. Шота Руставели;

- участок между ул. Барбюса, 65А и ул. Гагарина, 42А/1;

- ул. Суворова;

- ул. Дзержинского, 99Б;

- ул. Костромская от дома №124 до дома №128;

- ул. 3-я Секторная от дома №13 до дома №33;

- ул. Житомирская;

- ул. Первоконная;

- ул. Колекторная, пер. Донской;

- ул. Латвийская от ул. Эстонской до ул. Севастопольской;

- ул. Гагарина, 42;

- пос. Сухомесово, ул. Крестьянская;

- пос. Сухомесово, пер. Сухомесовский;

- пос. Сухомесово, ул. Сухомесовская;

- пос. Сухомесово, ул. Кольцевая.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 14:51
Безопасность южноуральских школьников во время проведения ЕГЭ обеспечивают полицейские
Сегодня, 13:20
Челябинск отметил получение статуса города трудовой доблести фейерверком и «Сиянием Победы»
Сегодня, 12:42
За сутки умерло три пациента с коронавирусом из Челябинска и ХМАО
Сегодня, 11:51
Общественники рассказали, что происходит с челябинской городской свалкой
Сегодня, 11:26
За сутки в Челябинской области подтверждено 134 случая коронавируса
Сегодня, 11:25
Заключенные колонии Магнитогорска облагораживают город
Сегодня, 10:53
Судебные приставы возобновляют личные приемы южноуральцев
Сегодня, 10:31
Челябинск будет преображаться с помощью столичных архитекторов
Сегодня, 10:27
Исторический музей устроил две выставки на своей Красной площади в Челябинске
Сегодня, 10:08
В пятницу стартовал основной этап ЕГЭ
Происшествия
Сегодня, 12:14
В Челябинской области завели 9 уголовных дел по материалам проверок КСП
Общество
Сегодня, 11:51
Общественники рассказали, что происходит с челябинской городской свалкой
Новости
Сегодня, 16:46
Общество
Южноуральцы надеются избежать штрафов, катаясь на машинах с иностранными номерами
Сегодня, 16:30
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 4-6 июля
Сегодня, 16:18
Происшествия
Челябинка сообщила, что проносит на борт самолета взрывное устройство
Сегодня, 16:14
Общество
Следить за порядком в Сосновском районе будет призер соревнований по рукопашному бою
Сегодня, 16:12
Происшествия
Подростка из Челябинска, которого друг превратил в «закладчика», оставили на свободе
Материалы рубрики
Сегодня, 16:46
Общество
Южноуральцы надеются избежать штрафов, катаясь на машинах с иностранными номерами
Сегодня, 16:30
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 4-6 июля
Сегодня, 16:14
Общество
Следить за порядком в Сосновском районе будет призер соревнований по рукопашному бою
Сегодня, 16:11
Общество
В Челябинске стартовала акция «Россия, покупай отечественное!»
Сегодня, 14:51
Общество
Безопасность южноуральских школьников во время проведения ЕГЭ обеспечивают полицейские
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика