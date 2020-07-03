На тридцати челябинских улицах в этом году появится новое освещение

На трех десятках улицах Челябинска в этом году появится новое наружное освещение. На эти цели из городского бюджета выделят свыше двадцати с половиной миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, работы будут проводиться в рамках реализации региональной программы "Реальные дела". Их планируется закончить к концу 2020-го года.

Подрядная организация уже готовит технику и материалы для будущего обустройства сетей.

Муниципальный контракт на восстановление сетей уличного освещения был заключен на этой неделе после проведения электронных торгов.

Новое освещение появится на следующих улицах:

- внутриквартальная территория, ограниченная ул. Солнечная - ул. Молодогвардейцев - ул. Захаренко;

- Комсомольский проспект, 43;

- Комсомольский проспект, 134;

- ул. 11А городок;

- ул. Горьковская;

- ул. Матросова от дома №17 до дома №58 в пос. Смолино;

- ул. Широкая в пос. Новосинеглазово;

- ул. Животноводческая;

- ул. Вагнера, 116;

- ул. Эстонская от ул. Барановической до ул. Дзержинского;

- ул. Лизы Чайкиной;

- ул. Пирогова, 7;

- ул. Барбюса от дома №152 до дома №150;

- ул. Гончаренко от дома №93 до дома №95;

- ул. Крамского;

- ул. Шота Руставели;

- участок между ул. Барбюса, 65А и ул. Гагарина, 42А/1;

- ул. Суворова;

- ул. Дзержинского, 99Б;

- ул. Костромская от дома №124 до дома №128;

- ул. 3-я Секторная от дома №13 до дома №33;

- ул. Житомирская;

- ул. Первоконная;

- ул. Колекторная, пер. Донской;

- ул. Латвийская от ул. Эстонской до ул. Севастопольской;

- ул. Гагарина, 42;

- пос. Сухомесово, ул. Крестьянская;

- пос. Сухомесово, пер. Сухомесовский;

- пос. Сухомесово, ул. Сухомесовская;

- пос. Сухомесово, ул. Кольцевая.