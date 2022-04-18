На улице Цвиллинга челябинцев подстерегают крайне опасные ступеньки

На улице Цвиллинга в Челябинске, в районе трамвайной остановки «Улица Евтеева», горожан подстерегают крайне опасные ступеньки на тротуаре.

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Железяки по краю отошли от бетонных оснований и опасно приподнялись над ступеньками - на сильном ветру конструкции из металла поднимаются и опускаются. Зазевавшийся прохожий запросто может споткнуться и упасть или просто пораниться о них.

Чуть поодаль - другой опасный объект: колодец. Его металлический люк находится в яме. Кроме того, что крышка спряталась внутри провала, она еще и неплотно закрыта - это тоже чревато.

А еще на Цвиллинга есть просто некрасивые места, в том числе погнутое ограждение вдоль проезжей части.

И также в Советском районе замечена небезопасная (и тоже просто некрасивая) решетка ливневой канализации.