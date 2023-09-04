На улице Цвиллинга в Челябинске продлили ограничение движения

На улице Цвиллинга в Челябинске до 23 часов 30 сентября продлили ограничение движения на участке от проспекта Ленина до Коммуны.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, до указанного периода времени транспорт не сможет передвигаться вдоль трамвайных путей, которые в настоящее время капитально ремонтируют на вышеназванном участке Цвиллинга.

Челябинские власти призывают автомобилистов быть внимательными.