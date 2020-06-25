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На улице Татищева в Челябинске появится четырехполосная дорога с освещением, газонами и тротуарами

Общество
Сегодня, 14:34
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, 25-го июня, председатель городского комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров оценил перспективы строительства новой дороги на улице Татищева и увидел, как выглядит альтернативная дорога, ведущая в микрорайон "Парковый-2".

Альтернативная дорога выглядит не ахти, однако, как заявляют городские власти, уже к концу 2020-го года это будет полноценная четырехполосная дорога с тротуарами, газонами и освещением.

Вместе с челябинским депутатом Романом Никитиным Ринат Кучитаров обсудили на месте и вопрос компенсационной высадки зеленых насаждений, ведь для строительства двух участков дорог на улице Татищева потребуется снести две тысячи деревьев. Часть растений решили пересадить во дворы микрорайона "Парковый-2". Таким образом, жизнь деревьев будет сохранена.

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска,  движение транспорта, в том числе общественного, по новой дороге запустят к концу года. "Жители "Паркового-2" смогут без пересадок добираться до школы в ЖК "Ньютон". 

Сейчас, по словам Романа Никитина, до учебного заведения детям приходится ездить с двумя пересадками.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", два участка дорог по улице Татищева - от улицы Петра Сумина до улицы Петра Столыпина и от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта - будет построено в этом году по федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Первый участок будет строить подрядчик ООО "Дорстройтех-Лизинг", за возведение второй (той, что до Комсомольского проспекта) отвечает ООО "Строймеханизация".

После получения разрешения на строительство обоих дорожных участков на Татищева началось оформление документов на снос попадающих в зону строительства деревьев.

Эти две дороги, а также строящаяся в настоящее время - тоже по программе БКАД - дорога по улице 250-летия Челябинска (от Татищева до улицы Академика Макеева) протяженностью свыше 600 метров и шириной проезжей части 16 метров, свяжут город с новыми микрорайонами на северо-западе Челябинска.

В частности, как сообщается на официальном сайте БКАД, благодаря этим трем дорожным объектам можно будет без проблем попасть и в микрорайон "Парковый-2", и в ЖК "Ньютон".

Сейчас до этих районов южноуральской столицы можно доехать только по Новоградскому проспекту, который в рамках "дорожного" нацпроекта отремонтировали в 2019-м году.

В общей сложности в 2020-м году в Челябинске по программе БКАД приведут в нормативное состояние 26 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 42,85 километра. 

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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