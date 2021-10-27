На ЮУЖД – новый руководитель, которого сегодня представили губернатору

Новым руководителем Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» назначен Игорь Рязанов.

Сегодня, 27 октября, в режиме ВКС генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил нового начальника магистрали руководящему составу ЮУЖД и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

«Игорь Владимирович прекрасно знает специфику работы на местах, зарекомендовал себя как высококвалифицированный, инициативный и принципиальный руководитель. Под его руководством коллектив дороги будет уверенно двигаться вперед», – сказал Олег Белозёров.

Гендиректор РЖД подчеркнул, Южно-Уральская магистраль регулярно занимает передовые позиции среди коллективов Российских железных дорог. «В текущем году дорога уверенно выполняет плановые задания по основным показателям. Цифровые решения станции "Челябинск-Главный" широко тиражируются на всей сети», - отметил Олег Белозеров.

Игорь Рязанов поблагодарил главу ОАО «РЖД» за оказанную честь и высокое доверие возглавить коллектив Южно-Уральской магистрали. «Приоритетными задачами считаю достижение установленных правлением Компании целевых параметров и преумножение накопленного производственного потенциала. В фокусе внимания остаётся развитие инфраструктуры, увеличение пропускных способностей, повышение качества и эффективности перевозочного процесса», - отметил Рязанов.

Нового руководителя Южно-Уральской магистрали поприветствовали руководители субъектов РФ и Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, в границах которых расположена ЮУЖД.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Игоря Рязанова с назначением и поблагодарил за сотрудничество Анатолия Храмцова, который ранее занимал этот пост, а теперь назначен заместителем генерального директора – главным инженером ОАО «РЖД».

«Нам удалось реализовать несколько серьезных проектов. Один из них – это запуск «Ласточки» между Челябинском и Магнитогорском, знаковый проект для региона, который обеспечил совершенно новое качество обслуживания пассажиров и связал два наших крупнейших города», - подчеркнул губернатор.

Глава региона пожелал новому начальнику ЮУЖД успехов в работе. «Игорь Владимирович, желаю вам успехов, вы всегда можете рассчитывать на поддержку правительства региона, есть много идей, которые можно реализовать», - сказал Алексей Текслер.

После ВКС состоялась рабочая встреча Алексея Текслера с Игорем Рязановым и Анатолием Храмцовым, на которой обсудили перспективы совместной работы.

Губернатор подчеркнул, что все крупнейшие проекты в области так или иначе связаны с Южно-Уральской магистралью. РЖД также является важным социальным партнером власти в области.

Сейчас прорабатывается вопрос запуска пригородного поезда Челябинск – Екатеринбург, а также проект «Электричка большого города», предусматривающий запуск пригородного железнодорожного сообщения между Челябинском и Копейском.

Между правительством Челябинской области и ОАО «Российские железные дороги» заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. На территории региона курсируют 64 пригородных поезда. В ноябре прошлого года был запущен скоростной пригородный поезд «Ласточка». Скоростные пригородные поезда курсируют ежедневно по маршрутам Челябинск – Магнитогорск и Челябинск – Карталы.

Справка

Игорь Владимирович Рязанов родился 15 сентября 1967 года в городе Златоуст Челябинской области. В 1992 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».

Трудовую деятельность начал помощником составителя поездов железнодорожной станции Златоуст Южно-Уральской железной дороги.

За годы работы на Южно-Уральской железной дороге прошел путь от рабочего до руководителя Южно-Уральской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД».

С августа 2019 года и до настоящего времени работал в должности первого заместителя начальника Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

ФОТО: ЮУЖД и пресс-служба губернатора