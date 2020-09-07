На Южном Урале внедряется интеллектуальная система весогабаритного контроля

Компания «Ростелеком» приступила в Челябинской области к первому этапу работ по развитию комплексной системы автоматического весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения.

Модернизация дорожной инфраструктуры ведется по контракту с ОГКУ «Челябинскавтодор» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Пункты весогабаритного контроля будут производить измерение массы и габаритов грузовых транспортных средств. Весь процесс автоматизирован: фиксация параметров производится во время движения большегрузов.

В случае превышения значений, установленных законодательством РФ, и при отсутствии специального разрешения на данное отклонение, система автоматически будет формировать материалы для дальнейшего вынесения постановления об административном правонарушении.

Проект был инициирован Правительством Челябинской области.

«Внедрение системы интеллектуального весогабаритного контроля имеет важнейшее значение для дорожной инфраструктуры Челябинской области. Система позволит не только сохранить качество дорожного покрытия, продлить срок его службы, но и выявлять и предотвращать нарушения правил дорожного движения тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами», - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Составляющими интеллектуальной системы весогабаритного контроля являются организация процесса выдачи специальных разрешений на движение транспортного средства, весогабаритный мониторинг и контроль на автодорогах, а также само измерительное оборудование.

До конца 2020 года специалистами «Ростелекома» будут установлены три автоматических пункта весогабаритного контроля на автодорогах: Аша-рабочий поселок Кропачево-Шарлаш, Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды, Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск.

По словам директора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаила Сергеева, интеллектуальная система, состоящая из встроенных в дорожное покрытие датчиков и установленных видеокамер с инфракрасным прожектором, измеряет вес и габариты транспортного средства во время движения.

«Система также будет определять осевые нагрузки, количество колес на оси и тип транспортного средства. Кроме того, автоматически будут распознаваться государственные регистрационные номера, скорость, направление движения и расположение большегруза на дороге. Умный комплекс проверит наличие специального разрешения на провоз груза, а также будет вести статистику проездов с нарушениями на конкретной автодороге», - рассказал Михаил Сергеев.