12.03.2022
В Копейске назначен новый руководитель следственного подразделения
12.03.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев сократилось на четверть
12.03.2022
Повысят ли стоимость платного обучения в вузах?
12.03.2022
Начались первые испытания «арктического автобуса»
11.03.2022
Ирина Гехт покинула Instagram и Facebook
11.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
Начались первые испытания «арктического автобуса»
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022