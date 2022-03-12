Начались первые испытания «арктического автобуса»

В Якутске начались экспериментальные испытания прототипа «арктического автобуса», который планируется использовать в экстремальных условиях при температурах ниже минус 50 градусов. Это совместный проект ученых Южно-Уральского госуниверситета, МГТУ им. Н.Э. Баумана и автомобильного завода «Урал» по созданию автобусов-амфибий для Крайнего Севера.

Аналогов подобному автобусу нет. «Арктический автобус» предназначен для перевозки оборудования и людей (вместит до 20 человек). Он сможет работать в условиях бездорожья при экстремальных температурах (до минус 50 градусов) на Крайнем Севере.

Автобус также позволит выжить при аварийных ситуациях. Внутри автобуса возможно полное автономное жизнеобеспечение в течение суток, пока не придет помощь. Кроме того, он может держаться на воде в течение часа, пока проводится эвакуация людей.

«В рамках испытаний в Якутске проходит экспериментальное исследование прототипа "арктического автобуса". Сейчас мы его тестируем. Это исследование рассчитано на три месяца, по завершении экспериментальных работ будут проанализированы результаты и выработаны решения для создания опытного образца», - рассказал директор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран.

Проект создания высокотехнологичного производства транспортных средств «Арктический автобус» входит в основной портфель Уральского научно-образовательного центра (НОЦ).