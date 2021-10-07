Начало одомашнивания лошадей помогли определить человеческие зубы

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), проанализировав состав зубного камня, подтвердили, что в начале бронзового века люди одомашнили лошадей. Затвердевший в течение жизни зубной налет сохранил следы белков – маркеров молочной диеты, появившейся в рационе древних людей с началом скотоводства. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале «Nature».

Споры о миграции людей начала бронзового века на территории современной Евразии ведутся давно. Ранее специалисты установили, что от Алтая и Монголии до скандинавских территорий распространились именно представители ямной культуры. От предыдущих ее отличает наличие кочевого скотоводства, а значит, одомашнивание прежде диких животных. Ученые считают, что распространение ямной культуры – результат развития пастушеской экономики с использованием колесных повозок и тягового усилия лошади. Однако убедительных доказательств этому не было.

Международная исследовательская группа, в состав которой входит археолог Андрей Епимахов, доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе ИМСГН ЮУрГУ, доказала, что переход к молочному животноводству, а значит, использованию лошадей в хозяйстве действительно произошел в начале бронзового века.

Для этого были изучены образцы зубного камня людей, найденных в Поволжье. Антропологический материал относится к энеолиту, раннему, среднему и позднему бронзовому веку. Ученые, используя метод экстракции белка, обнаружили во многих образцах казеин – сложный пептид, присутствующий в молоке как соль кальция. Была составлена карта распространения вещества. По этим данным, белок не удалось обнаружить только в самых ранних образцах серии, относящихся к энеолиту.

«Мы полагаем, что одной из причин столь успешного освоения самых разных территорий стала революция в производстве продуктов питания. Впервые животные были использованы не только как часть мясного рациона, но и как источник молочной продукции. В бронзовом веке это, несомненно, давало преимущество мигрантам. Также статья отвечает на вопрос о времени и месте одомашнивания лошади. Различить домашнюю и дикую лошадь по костям скелета невозможно, а достоверные находки упряжки датируются поздним временем. Наше открытие указывает, что потенциальный центр одомашнивания лошадей – Причерноморско-Каспийские степи в третьем тысячелетии до нашей эры», – рассказал Андрей Епимахов.

Тема миграций и мобильности является одной из ключевых в работе Андрея Епимахова. В 2020 году Российский научный фонд поддержал направление исследований, профинансировав проект «Миграции человеческих коллективов и индивидуальная мобильность в рамках мультидисциплинарного анализа археологической информации (бронзовый век Южного Урала)».