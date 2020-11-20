Началось народное голосование конкурса «Вкусы России»

Долгожданное народное голосование за любимый продукт питания началось вчера, 19 ноября. Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» к экспертной оценке добавляет и народное признание.

Как сообщает пресс-центр регионального минсельхоза, за звание лучшего поборются также предприятия и фермерские объединения, производящие уникальные продукты с привязкой к месту производства. В конкурсе будут участвовать: «Брединское масло» (подсолнечное масло, выращиваемое на самом юге Челябинской области, в Брединском районе, производитель ООО «Перспектива». Номинация «Вкусное рядом»), «Аргаяшский гусь» (гусиная тушёнка, тушки гуся — продукция из традиционной птицы для этого муниципалитета, производитель — кооператив «ГусАр». Номинация «Из нашей деревни»), «Петровские соления» (квашеная капуста по оригинальным народным рецептам, производитель фермерский кооператив из посёлка Петровский, Красноармейский район. Номинация «Вкусное рядом»), уральские вареники «Казачьи» (производитель — сельхозкооператив «Уральское подворье», Агаповский район. Номинация «Попробуй, полюбишь»), «Краснопольский сыр» (сыроварня «Краснопольский сыровар», Сосновский район. Номинации: «Вкусное рядом», «Загляните на огонек»), «Сыры из Сыростана» (Сыроварня «Известнáя», село Сыростан, Миасский городской округ. Номинации: «Вкусное рядом», «Загляните на огонек») и «Султановский сыр» («Султановская сыроварня», деревня Султаново, Кунашакский район, номинация «Из нашей деревни»).

Народное голосование за любимые региональные бренды пройдет с 19 ноября до 2 декабря 2020 года на сайте russiantastes.ru до 2 декабря. Найти полюбившийся продукт на сайте можно будет как по названию бренда, так и по наименованию субъекта федерации. Каждый житель страны сможет поддержать до трёх любимых брендов.