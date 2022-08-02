Началось оглашение приговора в отношении Белоусова и его тещи

В Московском городском суде сегодня, второго августа 2022 года началось оглашение приговора по делу действующего депутата Государственной Думы Российской Федерации Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера «Первого хлебокомбината» Маргариты Бутаковой.

Как сообщается в группе «Московские суды общей юрисдикции» в Telegram – канале, депутата Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера «Первого хлебокомбината» Маргариту Бутакову обвиняют в получении взяток на сумму более трех миллиардов рублей. Не исключено, что оглашение приговора может затянуться на два дня.

Напомним, ранее государственное обвинение просило приговорить депутата Госдумы Вадима Белоусова к 14 годам колонии строгого режима, назначить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Теще Белоусова Маргарите Бутаковой (с учетом 80-летнего возраста и наличия хронических заболеваний) гособвинение запросило четыре года колонии общего режима со штрафом в 500 миллионов рублей.

Напомним, по версии следствия с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Сумма взятки превысила три миллиарда рублей.

Взятки, как установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрывается от следствия в Лондоне, он объявлен в международный розыск.