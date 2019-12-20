Новый год — праздник, который хочется провести так, чтобы ещё целый год вспоминать его яркие моменты. Мы предлагаем вам предновогодние корпоративы на пятидесяти лучших банкетных площадках города с различными форматами и развлечениями. Вы можете выбрать заведения на любой вкус — это бары и рестораны разной вместительности. Мы берём все заботы на себя и организуем для вас праздник «под ключ». Подробнее о некоторых из них:

Meet.Point: «Начинаем отмечать 2020»

Не жди заветной ночи, а начни праздновать 2020 год уже сейчас! Бесконечные танцевальные марафоны, новогодние го-го, самые веселые бармены, елки на каждом шагу для твоих лучших фото! Новогоднее настроение уже в здании! А ты?

Meet.Point Кировка

Адрес: Кирова, 143

Телефон: 265-85-46; 247-92-94 (отдел банкетов)

Сайт: Meet.Point Кировка

Meet.Point Тополинка

Адрес: Ак. Королева, 10

Телефон: 220-49-48; 247-92-94 (отдел банкетов)

Сайт: Meet.Point Тополинка

Караоке Meet.Point: «Настроение ХИТ»

Мы взяли все самое лучшее что может быть в караоке: приятную атмосферу уюта и комфорта на ряду с изысканным дизайном, отличный звук и музыкальную базу и, конечно, последнюю систему караоке - «эволюшен». Пой вместе с друзьями! Пусть Новый год будет самым музыкальным!

Адрес: Кирова, 143

Телефон: 265-85-46; 247-92-94 (отдел банкетов)

Сайт: Караоке Meet.Point

D-Club: «Happy New Year»

Готовьтесь, наступление Нового Года в D-Club будет абсолютно безбашенным и всепоглощающим, а главное вход на вечеринку будет бесплатным с 19 по 30 декабря! Празднуем наступление 2020 года эффектно!

Адрес: Кирова, 161А

Телефон: 263-37-31; 247-92-94 (отдел банкетов)

Сайт: D-Club

Брудершафт ТРЦ «Фокус» и КРК «Родник»:

«Генеральная репетиция Нового Года»

Новый Год в кругу друзей и близких, подарков, живая музыка и танцы до утра, окунись в атмосферу веселья где сбываются мечты в домашним ресторане Брудершафт! Мы зададим вам новогоднее настроение на все праздники.

Брудершафт ТРЦ «Фокус»

Адрес: Молдавская, 16

Телефон: 211-65-66; 247-92-94 (отдел банкетов)

Сайт: Брудершафт

Брудершафт ТРК «Родник»

Адрес: Труда, 203

Телефон: 216-16-38; 247-92-94 (отдел банкетов)

Сайт: Брудершафт

Roxy бар: «Самый честный корпоратив»

Roxy – бар честных цен. Первое в городе место, где вы чётко понимаете сколько на самом деле стоит продукт, за который вы платите.

Адрес: Свердловский пр-т, 51А

Телефон: 247-45-47; 247-92-94 (отдел банкетов)

Сайт: Roxy