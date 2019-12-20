Новый год — праздник, который хочется провести так, чтобы ещё целый год вспоминать его яркие моменты. Мы предлагаем вам предновогодние корпоративы на пятидесяти лучших банкетных площадках города с различными форматами и развлечениями. Вы можете выбрать заведения на любой вкус — это бары и рестораны разной вместительности. Мы берём все заботы на себя и организуем для вас праздник «под ключ». Подробнее о некоторых из них:
Meet.Point: «Начинаем отмечать 2020»
Не жди заветной ночи, а начни праздновать 2020 год уже сейчас! Бесконечные танцевальные марафоны, новогодние го-го, самые веселые бармены, елки на каждом шагу для твоих лучших фото! Новогоднее настроение уже в здании! А ты?
Meet.Point Кировка
Адрес: Кирова, 143
Телефон: 265-85-46; 247-92-94 (отдел банкетов)
Сайт: Meet.Point Кировка
Meet.Point Тополинка
Адрес: Ак. Королева, 10
Телефон: 220-49-48; 247-92-94 (отдел банкетов)
Сайт: Meet.Point Тополинка
Караоке Meet.Point: «Настроение ХИТ»
Мы взяли все самое лучшее что может быть в караоке: приятную атмосферу уюта и комфорта на ряду с изысканным дизайном, отличный звук и музыкальную базу и, конечно, последнюю систему караоке - «эволюшен». Пой вместе с друзьями! Пусть Новый год будет самым музыкальным!
Адрес: Кирова, 143
Телефон: 265-85-46; 247-92-94 (отдел банкетов)
Сайт: Караоке Meet.Point
D-Club: «Happy New Year»
Готовьтесь, наступление Нового Года в D-Club будет абсолютно безбашенным и всепоглощающим, а главное вход на вечеринку будет бесплатным с 19 по 30 декабря! Празднуем наступление 2020 года эффектно!
Адрес: Кирова, 161А
Телефон: 263-37-31; 247-92-94 (отдел банкетов)
Сайт: D-Club
Брудершафт ТРЦ «Фокус» и КРК «Родник»:
«Генеральная репетиция Нового Года»
Новый Год в кругу друзей и близких, подарков, живая музыка и танцы до утра, окунись в атмосферу веселья где сбываются мечты в домашним ресторане Брудершафт! Мы зададим вам новогоднее настроение на все праздники.
Брудершафт ТРЦ «Фокус»
Адрес: Молдавская, 16
Телефон: 211-65-66; 247-92-94 (отдел банкетов)
Сайт: Брудершафт
Брудершафт ТРК «Родник»
Адрес: Труда, 203
Телефон: 216-16-38; 247-92-94 (отдел банкетов)
Сайт: Брудершафт
Roxy бар: «Самый честный корпоратив»
Roxy – бар честных цен. Первое в городе место, где вы чётко понимаете сколько на самом деле стоит продукт, за который вы платите.
Адрес: Свердловский пр-т, 51А
Телефон: 247-45-47; 247-92-94 (отдел банкетов)
Сайт: Roxy