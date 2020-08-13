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С помощью областных властей

Национальный парк «Зигальга» планирует развивать пешеходный туризм

Общество
Сегодня, 09:46
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Национальный парк "Зигальга" (Катав-Ивановский район, Челябинская область) планирует развивать пешеходный туризм.

О концепции развития туристической инфраструктуры в заповедной территории сотрудники "Зигальги" рассказали представителям министерства экономики региона, районной администрации и журналистам. 

Одна из точек "входа" в туристический маршрут расположится в посёлке Тюлюк. 

Как отмечает телеграм-канал "Зигальга Ньюс", для развития туризма необходимы визит-центр, центр экологического просвещения, переправа через реку Юрюзань, отсутствие которой сейчас является сдерживающим фактором. Сооружение переправы и эко-центра уже запланированы.

"А для устройства визит-центра потребуется финансовая помощь минприроды и областных властей. Если всё решится положительно, в Тюлюке появится полноценный туристический объект", - сообщает "Зигальга Ньюс".

 

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