Над Челябинской областью подняли Знамя Победы

В День Победы, девятого мая, в Челябинской области на всех зданиях, где размещаются органы государственной власти региона, в том числе на здании Законодательного собрания и правительства региона, были подняты копии Знамени Победы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В Заксобрании напомнили, что порядок использования копий Знамени Победы установлен областным законом, принятым Законодательным Собранием в феврале 2023 года. Законодательная инициатива депутатов областного парламента была поддержана губернатором Алексеем Текслером.

Согласно закону, копию Знамени Победы используют органы государственной власти области, иные государственные органы во время торжественных и памятных мероприятий в День Победы и другие дни, связанные с военными событиями 1941-1945 годов.

В день Победы копии Знамени Победы вывешиваются на зданиях, где размещаются органы государственной власти Челябинской области, иные государственные органы области.

Областной закон принят в целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и патриотического воспитания детей и молодежи