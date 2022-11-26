Накануне Дня матери с пирогами и музыкой росгвардейцы посетили геронтологический центр Челябинска

Росгвардейцы поздравили с наступающим Днем матери постоялиц геронтологического центра Челябинска. Они поздравили жительниц центра с праздником.

Офицеры принесли свежевыпеченные пироги, приготовленные поваром управления Анастасией Мусаевой. Начальник военного оркестра территориального управления – дирижер старший лейтенант Иван Кузнецов исполнил на баяне «Танго», а также песню «За тебя, Родина-мать!» из репертуара группы «Любэ».

«Вы – начало начал, исток, сама жизнь. Спасибо за теплоту Ваших рук, доброту глаз и искренность улыбок», – обратился к собравшимся женщинам помощник начальника управления по взаимодействию со СМИ капитан полиции Альберт Габбазов.

Порядка сорока проживающих центра с благодарностью приняли подарки от представителей ведомства.