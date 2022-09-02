Народный фронт проверил школы Челябинска и Копейска на предмет исправления замечаний

Представители Народного фронта повторно посетили школы Челябинска и Копейска, чтобы узнать, насколько серьезно руководство образовательных учреждений отнеслось к ранее сделанным замечаниям общественников и насколько внимательны в учебных заведениях муниципалитетов к вопросам безопасности детей.

Ранее Народный фронт и Молодежка ОНФ провели мониторинг безопасности школьных территорий и подходов к ним. Практически везде были найдены нарушения - открытые колодцы, опасные штыри, арматура или открытые электрощиты.

Реестр нарушений был направлен главам городов и министерству образования региона. Результаты – в подборке ОНФ в Челябинской области.