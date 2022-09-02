02.09.2022
Народный фронт проверил школы Челябинска и Копейска на предмет исправления замечаний
02.09.2022
Два челябинских перекрестка второго сентября для электротранспорта не закроют
02.09.2022
В Кыштымском лесничестве поселился сибирский шелкопряд, установлена фитосанитарная зона
02.09.2022
Молодежный театр представил челябинцам спектакль-урок «Тесла»
02.09.2022
Старинный жилой дом в Миассе включен в госреестр объектов культурного наследия
02.09.2022
Белые храбрые лодочки
Народный фронт проверил школы Челябинска и Копейска на предмет исправления замечаний
26.08.2022
Жители Урала вносят свой вклад в победу на Донбассе
28.07.2021
Очередной объект проекта БКАД не прошел проверку экспертов народного фронта
19.12.2019
Наказать подрядчика за уродливые остановки
14.05.2019
Среди семи лауреатов конкурса ОНФ из Челябинской области есть и журналист ИА "Урал-пресс-информ"
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022