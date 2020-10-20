Народный фронт ждет жалоб южноуральцев на проблемы с отоплением

На проблемы с отоплением жители Челябинской области теперь могут жаловаться Общероссийскому Народному фронту.

Сегодня, 20-го октября, общественники сообщили в своем телеграм-канале, что подать жалобу на ненормативные теплотрассы (с поврежденной изоляцией, без изоляции) или холодные батареи в школах и детских садиках можно в онлайн-режиме, пройдя по ссылке и ответив на ряд уточняющих вопросов.

В ОНФ заявили, что каждый поврежденный участок теплотрассы, о котором сообщат южноуральцы, попадет в дорожные карты по восстановлению - с указанием конкретных сроков и ответственных лиц.

Общественники будут держать на своем контроле устранение каждой озвученной жителями региона проблемы (в том, что проблемы с отоплением на Южном Урале есть и - немало, сомневаться не приходится: жалоб всегда хватает).

В Челябинске готовность к отопительному сезону 2020-2021 в настоящее время проверяет Уральское управление Ростехнадзора. Проверка продлится до 30-го октября.