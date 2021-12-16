Настоящее чудо: врачи ЧОКБ помогли женщине с внематочной беременностью родить здоровую дочку

Врачи Челябинской областной клинической больницы провели уникальную операцию по родоразрешению от внематочной доношенной беременности.

Олеся Воротовова узнала о том, что ждет ребенка только на 30-й неделе беременности. А еще через месяц, на третьем скрининге, выяснилось, что беременность необычная. Ребенок в прозрачном плодном пузыре располагался не в матке, а в брюшной полости. Обычно такую беременность прерывают на ранних сроках, чтобы сохранить жизнь матери.

«У меня живота не было, никаких признаков не было. Не тошнило, ничего не беспокоило, не болело. Тест сделала, оказался положительный, поэтому пошла в поликлинику. Мне сорок лет, это мой первый ребенок, долгожданный. Меня на вертолете отправили в Челябинск, в областную больницу, и я полностью доверилась врачам», - поделилась счастливая мама Олеся.

Акушерам-гинекологам ЧОКБ и ЧОПЦ пришлось совместно провести оперативные роды. В результате которых на свет появилась девочка весом 2,40 килограмма ростом 47 сантиметров.

«Ситуация была нестандартная. При обычной беременности ощущения у женщины иные. Здесь не было оболочки, внутри которой развивается плод. Она действительно не чувствовала и не понимала. Когда плод уже стал ребенком, она стала ощущать шевеления», - пояснил заведующий отделением гинекологии ЧОКБ Павел Ефремов.

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Как отмечает пресс-секретарь Челябинской областной клинической больницы Наталья Малухина, медицине известны разные варианты брюшных беременностей. Первой мумии с окаменелым плодом в брюшной полости, обнаруженной археологами, больше двух тысяч лет. Рождение малышки в Челябинске - 19-й благополучный случай в мире, когда остались живы и мать, и ребенок.

«Видимо, звезды так сошлись: мы открыли брюшную полость и увидели не матку, а сразу плодный пузырь, дальше все было легко и просто. Пузырь вскрыли, воды отошли, ребенка достали, отдали, и больше мы ничего не делали. Я за 46 лет работы такое видел впервые», - разводит руками Павел Ильич.

Плацента располагалась в брюшной полости на магистральных сосудах и не была связана с маткой. Самый большой риск в таких случаях - кровотечение, которое практически невозможно остановить. Сутки перед операцией прошли в консультациях - со специалистами из московского института имени Кулакова, с европейской ассоциацией акушеров-гинекологов, с врачами из Испании и Германии. Беременность могла прерваться в любой момент. Например, плодный пузырь мог не выдержать. Поэтому решили не рисковать, а прооперировать, пока все спокойно.

«Гинекологи приняли ребенка, мы оценили состояние организма на тот момент, увидели плаценту, которая крепилась вопреки всем законам биологии. Можно было, конечно, попытаться это удалить, но мы прекрасно понимали, что это сопряжено с колоссальными рисками и возможные осложнения были бы несовместимы с жизнью. Самым главным для нас в тот момент было принять решение о том, чтобы обойтись без операции. Наверное, этот случай подтверждает народную мудрость о том, что лучшая операция для хирурга та, которой не было», - сказал заместитель главного врача ЧОКБ по хирургическому разделу работы Илья Бондаревский.

Вместе с бригадой акушеров-гинекологов (Павел Ефремов, заведующий отделением гинекологии ЧОКБ и Алексей Шерстобитов, главный акушер-гинеколог ЧОПЦ) в операционной находились еще две группы специалистов – бригады абдоминальных и сосудистых хирургов, готовые в любой момент подключиться к операции, если потребуется.

С дочкой, которую счастливые родители назвали Екатериной, мама смогла встретиться только через два месяца. До того времени обе находились в стационарах соседних больниц. Врач отправляла Олесе фотографии малышки. А из роддома девочку забрал папа.

«Ей уже девять месяцев, она все понимает, смышленая, здоровая родилась. У нас вся жизнь поменялась на 180 градусов. Теперь мы все делаем для нее и ради нее. Спасибо огромное всему коллективу гинекологии, Павлу Ильичу, специалистам перинатального центра, за то, что все завершилось благополучно, за то, что у меня есть ребенок, что мы обе живы. От нас обеих, от всей нашей семьи спасибо областной больнице!» - не сдерживает эмоций благодарная пациентка.

Сегодня, 16-го декабря, Олеся приезжала в ЧОКБ на контрольное обследование. От двадцатисантиметрового детского места, которое врачи не рискнули удалять, опасаясь за жизнь роженицы, уже осталось только небольшое образование - около двух сантиметров.