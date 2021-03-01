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Наталья Котова: Благоустройство территорий строящихся детских садов и школы должно быть комплексным

Глава Челябинска Наталья Котова поручила разработать дорожную карту по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к возводимым в настоящее время детским садам и школе.

Данное поручение градоначальница дала сегодня, первого марта, на аппаратном совещании в администрации Челябинска своему заместителю по вопросам строительства Владимиру Шамне.

«Нужно совместно с Максимом Куляшовым (заместитель главы города по дорожному хозяйству – прим.) разработать дорожную карту, как в прошлом году мы делали, по комплексному благоустройству. Говорю про тротуары, дороги, которые подходят к объектам строительства, линии наружного освещения», - отметила Наталья Котова.

Владимир Шамне доложил, что в настоящее время на контроле находится строительство пяти детских садов. Три из них (на улицах Горького, Гранитной и Хариса Юсупова) возводятся управлением капитального строительства администрации Челябинска совместно с МКУ «Челябстройзаказчик».

Общая строительная готовность садика на 120 мест на Горького, 25-А составляет 19 процентов. Здесь ведется устройство фундамента, завершены работы по подключению к системе электроснабжения по временной схеме.

В детском саду на 290 мест на Гранитной также завершается устройство фундамента, а также устройство монолитного пояса, ведутся работы по перекрытию подвалов, начаты работы по устройству стен первого этажа. Общая строительная готовность данного объекта составляет 24 процента.

Что касается садика на 260 мест по улице Хариса Юсупова, здесь смонтирован и установлен башенный кран, ведутся работы по устройству фундамента, проводятся работы по обратной засыпке. Готовность объекта составляет 16 процентов.

Еще два детских сада – на 75 и 78 мест – строит компания «Легион». Садики появятся на первых этажах жилых домов ЖК «Ньютон (микрорайон №20). Общая строительная готовность объектов составляет 32 процентов.

«По обоим садикам ведутся строительно-монтажные работы», - доложил Владимир Шамне.

Также чиновник рассказал о ходе строительства школы на 1100 мест в первом микрорайоне «Академ Риверсайд».