Наталья Котова хочет, чтобы в Челябинске было где гулять и людям, и собакам

Новые общественные пространства, которые по федеральной программе "Формирование современной городской среды" начнут благоустраивать в Челябинске в 2021-м году, должны быть по максимуму оборудованы площадками для собак.

Такое поручение ответственным за реализацию нацпроекта чиновникам сегодня, 17 августа, на аппаратном совещании в городской мэрии дала глава южноуральской столицы Наталья Котова.

"Первое - предусмотреть там, где есть возможность, площадки для тренировки и выгула собак. Второе поручение - по плитке без фаски, о чем мы с вами уже говорили. Третье - на тех общественных пространствах, где это возможно, нужно предусмотреть сухие фонтаны. Это нужно сделать в рамках разработки ваших эскизных проектов, а потом районы уже уйдут на проектирование 2021-го года. Нужно все эти моменты учесть", - отметила Наталья Котова.

Площадка для выгула и дрессировки собак на Алом поле в Центральном районе Челябинска пользуются у горожан большим успехом, как и сухой фонтан в сквере на Тернопольской напротив Южно-Уральского государственного университета. Поэтому чем больше площадок для животных и фонтанов сухого типа появится в областном центре, тем лучше.

Как сообщил заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров, в настоящее время завершается разработка концепций общественных пространств, которые будут преображены в Челябинске по программе ФСГС в будущем году. Сделаны финальные замечания по семи территориям.

"Мы полностью пересмотрели подходы к проектированию объектов благоустройства и срокам реализации проектов, чтобы в 2021-м году начать строительные работы можно было ранней весной", - рассказал Александр Егоров