Наталья Котова не приняла отчет зама об устранении недостатков в уборке улично-дорожной сети

Глава Челябинска Наталья Котова не приняла отчет своего заместителя по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, доложившего об устранении всех ранее выявленных недостатков в работе городских подрядчиков, отвечающих за уборку улично-дорожной сети и кошение травы.

Вчера, девятого августа, мэр города вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером объезжала объекты благоустройства. В этот же день по заданию главы южноуральской столицы по городу ездили ее помощники, от внимательного взгляда которых не укрылись ни грязь в прилотковых зонах, ни заросли травы там, где их быть не должно.

"Ваш отчет о том, что недочеты были ликвидированы, не принимаю. Разговаривайте с подрядчиками, в противном случае не будем закрывать эти работы. Я же предупреждала, что поеду проверять", - сказала Наталья Котова на состоявшемся сегодня, десятого августа, аппаратном совещании в городской мэрии.

Глава города поинтересовалась, сколько времени потребуется, чтобы исправить ситуацию. Максим Куляшов ответил, что ему хватит трех дней.

Он записал все адреса, названные Натальей Котовой. Список оказался немаленьким. Так, оказались неубранными (вопреки сделанным заявлениям) прилотковые зоны на улицах Воровского, Красной, Каслинской, проспекте Ленина, Свердловском проспекте.

В Металлургическом районе помощники Натальи Котовой обнаружили нескошенную траву на трамвайных путях.

"Только неделю назад, в прошлый вторник, говорила об этом на совещании", - возмутилась мэр.

В Металлургическом районе заросли сорняков встречались и на разделительной полосе, около досугового центра "Импульс". Не убраны были прилотковые зоны на улицах Жукова, Хмельницкого, Сталеваров. На 60 лет Октября и улице Румянцева нескошенная трава "украсила" собой разделительную полосу.

"Понятно, что "Строймеханизация" (подрядчик, отвечающий за состояние улично-дорожной сети в Металлургическом районе, - прим.) работал на ликвидации последствия стихийного бедствия (ураган постарался - прим.), однако это та работа, которая предусмотрена контрактами на содержание, и ее надо делать", - подчеркнула Наталья Котова.

Она отметила, что самыми грязными ее помощники нашли Металлургический и Тракторозаводский районы.

Не все идеально оказалось и на "северке". На проспекте Победы также не скошена трава на трамвайных путях, со стороны горбольницы №3 грязной оказалась и прилотковая зона.

Встречались островки сорняков и на Университетской набережной (со стороны микрорайона "Академ Риверсайд").

"Братьев Кашириных - прилоток, улица Российская, проспект Победы до улицы Бажова... На Бажова есть грязь на тротуаре. Танкоградов, Салютная - прилоток. Горького, около ГКБ №8, - трава очень высокая", - отметила Наталья Котова.

Не все идеально оказалось и в Ленинском районе. По словам мэра, на Копейском шоссе была скошена не вся трава.