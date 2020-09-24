ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Наталья Котова оценила детские площадки в челябинском городском бору

Общество
Сегодня, 16:49
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова оценила детские площадки в городском бору. Об увиденном мэр рассказала на своей официальной странице в Инстаграм.

Градоначальница отметила, что «конструкции сделаны из робинии - очень прочного дерева, не требующего химической обработки».

«На прогулочной тропе от памятника Курчатову до улицы Худякова установили новые уличные тренажёры. Старые советские турники заменили на снаряды для воркаута, обновили асфальт, поставили деревянные скамейки и урны», - порадовала Наталья Котова своих подписчиков.

Кроме того, сегодня, 24-го сентября, глава Челябинска посмотрела, как обновлены большие дворы на северо-западе областного центра.

«На Комсомольском проспекте, 101-А, 109 благоустройство уже практически завершено. Теперь здесь удобно всем: и взрослым, и детям, и автомобилистам. Всего в этом году мы благоустраиваем 93 дворовых территории во всех районах города. В 2021-м продолжим эту работу», - подчеркнула Наталья Котова.

Челябинцы сразу же стали активно ставить «лайки» и комментировать недавно появившийся пост. Так, горожане беспокоятся, как бы всю эту красоту не попортили вандалы, мечтают, чтобы такое благоустройство появилось в Металлургическом районе: тогда «вообще благодать была бы».

Также жители частного сектора поинтересовались у Натальи Котовой, когда будут благоустраивать детские площадки в частном секторе, где «также живут дети, а их родители являются налогоплательщиками».

«Здорово! Город очень преобразился за последний год, спасибо Вам!»; «Это правильный вектор!»; «Вы большая молодец, Наталья Петровна! Спасибо вам за благоустройство наших дворов, которые давно требовали обновления!» - пишут челябинцы и просят уважаемую Наталью Петровну не останавливаться.

Также жители южноуральской столицы пригласили мэра Котову посетить проблемные места, где дети играют на куче щебня или в луже глины – таковыми, как оказалось, являются дворы по улице Бейвеля, 63 и весь микрорайон 49-Б «Паркового».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Сегодня, 12:11
Челябинцы просят прокуратуру и ОНФ помочь переселить их из аварийного барака
Сегодня, 11:40
В Челябинской области за сутки подтверждено 82 новых случая коронавируса
Сегодня, 11:16
В Челябинске продавцы и покупатели торговых комплексов продолжают нарушать масочный режим
Сегодня, 10:03
С 2021 года медиков в малых населенных пунктах обеспечат автомобилями
Вчера, 22:50
За сутки закрылись на карантин еще две школы в Челябинской области
Вчера, 22:31
Еще шесть муниципалитетов Челябинской области объявили о старте отопительного сезона
Вчера, 17:59
Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября
Вчера, 16:05
Избран спикер Магнитогорского городского Собрания депутатов
Вчера, 15:55
Универсальный солдат: российские ученые открыли чудо-антибиотик
Вчера, 15:31
В 2020 году 500 южноуральских ветеранов получат выплату на ремонт жилья и газификацию
Политика
Сегодня, 14:58
Вновь избранные депутаты ЗСО Челябинской области получили мандаты. Список
Общество
Сегодня, 12:11
Челябинцы просят прокуратуру и ОНФ помочь переселить их из аварийного барака
Новости
Сегодня, 17:55
Происшествия
Житель Златоуста оформил на себя крупный кредит и перевел деньги мошенникам
Сегодня, 17:46
Среда обитания
В Челябинске парковка у МФЦ на Труда превратится в зеленое и безопасное пространство
Сегодня, 17:34
Общество
В аэропорту Челябинска по-прежнему не соблюдается масочный режим
Сегодня, 17:25
Политика
Депутаты гордумы запланировали изменения в устав Челябинска
Сегодня, 17:11
Происшествия
Детей в Златоусте оставили без тепла, прокуратура начала проверку
Материалы рубрики
Сегодня, 17:34
Общество
В аэропорту Челябинска по-прежнему не соблюдается масочный режим
Сегодня, 16:12
Общество
Подземные переходы на площади Революции продолжают удивлять челябинцев
Сегодня, 15:40
Общество
Владельцы маршруток Челябинска будут наказаны за езду без масок и отсутствие антисептиков
Сегодня, 11:16
Общество
В Челябинске продавцы и покупатели торговых комплексов продолжают нарушать масочный режим
Вчера, 17:59
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика