Наталья Котова оценила детские площадки в челябинском городском бору

Глава Челябинска Наталья Котова оценила детские площадки в городском бору. Об увиденном мэр рассказала на своей официальной странице в Инстаграм.

Градоначальница отметила, что «конструкции сделаны из робинии - очень прочного дерева, не требующего химической обработки».

«На прогулочной тропе от памятника Курчатову до улицы Худякова установили новые уличные тренажёры. Старые советские турники заменили на снаряды для воркаута, обновили асфальт, поставили деревянные скамейки и урны», - порадовала Наталья Котова своих подписчиков.

Кроме того, сегодня, 24-го сентября, глава Челябинска посмотрела, как обновлены большие дворы на северо-западе областного центра.

«На Комсомольском проспекте, 101-А, 109 благоустройство уже практически завершено. Теперь здесь удобно всем: и взрослым, и детям, и автомобилистам. Всего в этом году мы благоустраиваем 93 дворовых территории во всех районах города. В 2021-м продолжим эту работу», - подчеркнула Наталья Котова.

Челябинцы сразу же стали активно ставить «лайки» и комментировать недавно появившийся пост. Так, горожане беспокоятся, как бы всю эту красоту не попортили вандалы, мечтают, чтобы такое благоустройство появилось в Металлургическом районе: тогда «вообще благодать была бы».

Также жители частного сектора поинтересовались у Натальи Котовой, когда будут благоустраивать детские площадки в частном секторе, где «также живут дети, а их родители являются налогоплательщиками».

«Здорово! Город очень преобразился за последний год, спасибо Вам!»; «Это правильный вектор!»; «Вы большая молодец, Наталья Петровна! Спасибо вам за благоустройство наших дворов, которые давно требовали обновления!» - пишут челябинцы и просят уважаемую Наталью Петровну не останавливаться.

Также жители южноуральской столицы пригласили мэра Котову посетить проблемные места, где дети играют на куче щебня или в луже глины – таковыми, как оказалось, являются дворы по улице Бейвеля, 63 и весь микрорайон 49-Б «Паркового».