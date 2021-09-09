Наталья Котова оценила ход благоустройства дворов и общественных пространств Металлургического района

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, девятого сентября, посетила объекты благоустройства в Металлургическом районе, где по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году преобразились десять дворов и вот-вот будут закончены два новых общественных пространства.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, объезжая район, Наталья Котова побывала на площади перед дворцом культуры Строителей, где в рамках первого этапа обустроено наружное освещение и выполнено мощение тротуарной плиткой.

На втором этапе, в 2022-м году, здесь будут установлены скамейки, урны, подвесные качели, а подпорные стенки облицуют террасной доской.

«Не так давно здесь планировали построить аптеку, но мы через суд отменили разрешение на строительство, потому что это знаковая территория, и она должна быть благоустроена как сквер. Здесь были затянуты сроки из-за поставки плитки, но сейчас все проблемы уже решены, и осталось несколько дней до завершения работ. Такая проблема возникла не только у этого подрядчика, но и у других, поэтому мы договорились с местными предпринимателями о запуске производства плитки разного формата и формы в Челябинске. Сейчас уже есть завод, который готов этим заняться, поэтому, надеюсь, что в 2022 году все контракты будут выполняться в срок», - подчеркнула Наталья Котова.

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Как отмечают в пресс-службе мэрии, активное участие в благоустройстве района принимают представители бизнес-сообщества. Так, между домами №7 и №11 по улице 50 лет ВЛКСМ совместными усилиями администрации, компании «Донкарб Графит» и Сбербанка появился благоустроенный мини-скверик: заасфальтированы тропинки, по центру организована клумба - осталось только посадить многолетники, установлены скамейки и урны. Весной здесь будут смонтированы парковые качели.

«Мы подготовили площадку, а предприятие «Донкарб Графит» выступило инициатором по установке здесь малых форм. Получилось такое уютное место отдыха для жителей соседних домов. У нас в районе с участием внебюджета создается еще четыре таких территории. Представители бизнес-сообщества видят, что благоустройству уделяется самое пристальное внимание, район и город становятся лучше и лучше, и поэтому стали активно принимать участие в создании новых красивых территорий», - рассказал глава Металлургического района Сергей Кочетков.

По его словам, в районе ежегодно благоустраивается минимум два сквера.

«Сейчас уже создано 15 новых общественных пространств, и до конца года эта цифра вырастет до двадцати. Это, как правило, те территории, которые раньше либо плохо эксплуатировались, либо были в заброшенном состоянии. Но совместными усилиями мы привели их в порядок», - отметил Сергей Кочетков.

Также глава Челябинска сегодня посетила один из десяти дворов, которые благоустроены в этом году. У дома №25 по улице Первого Спутника теперь комфортно и детям, и взрослым. Здесь проведен ремонт проездов и тротуаров, обустроены тропинки, организован детский городок, а для автомобилистов построили вместительную парковку.

«За пять лет в Металлургическом районе благоустроено 105 дворов. Всего их 427, но многие находятся в нормативном состоянии. Поэтому нам осталось привести в порядок еще около 150 придомовых территорий. Думаю, что за три-четыре года мы с этим справимся», - сказала Наталья Котова.

В администрации Челябинска сообщили, что на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в Металлургическом районе выделено около 44-х миллионов рублей.