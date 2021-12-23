Наталья Котова оценила возрожденную челябинскую «Юность»

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 23-го декабря, оценила условия, созданные для спортсменов города в ДС «Юность», где продолжительное время размещались автовокзал «Центральный» и два кафе.

Собственник полностью отремонтировал помещения дворца спорта, приведя их в соответствие с современными стандартами, а за счет бюджета муниципалитета были приобретены необходимые оборудование и мебель.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, на первом этаже, на площади почти 1,9 тысячи «квадратов», разместили Центр единоборств. Вся перепланировка была проведена с учетом того, что юные спортсмены будут заниматься здесь тхэквондо, каратэ, кикбоксингом, тайским боксом и рукопашным боем.

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Зал разделен на зоны, что позволяет проводить сразу несколько тренировочных процессов, обустроены раздевалки с санузлами и душевыми, комфортные вестибюли и гардероб, а также процедурный и тренировочные кабинеты. В день здесь смогут заниматься около 300 человек.

В новый центр переведут тренеров и группы из четырех муниципальных спортшкол: «Буревестник», «Корё», «Мастер» и «Каратэ», которые до сегодняшнего дня вели занятия в цокольных и подвальных помещениях.

«С этого года изменилось федеральное законодательство, теперь запрещено использовать подвальные и цокольные помещения для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией. Сегодня у нас 50 залов 19-ти спортшкол работают в таких помещениях, преимущественно в жилых домах, поэтому их мы переводим во дворец спорта «Юность» в первую очередь», - рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

На втором этаже разместились два комфортных зала, куда перебрались воспитанники школы «Факел». Здесь от ста до 150-ти детей смогут заниматься фитнес-аэробикой.

«Закончили ремонт и, в общей сложности, получили почти 2,5 тысячи квадратных метров новых площадей, куда перевели наши спортивные школы. Здесь созданы все условия для занятий, и я думаю, что число желающих увеличится. Сейчас в «Юности» планируют обучать около 500 спортсменов в день. Из бюджета города на оснащение и покупку оборудования выделено шесть миллионов рублей. Все расходы по ремонту взял на себя собственник помещений - Александр Карелин», - рассказала Наталья Котова.

По словам главы города, работа по переводу спортшкол в более комфортные условия будет продолжена. А в тех, что уже переехали во дворец спорта, будет усилен тренерский состав.