Наталья Котова организовала встречу застройщика с жителями пятого микрорайона

Жители пятого микрорайона Челябинска, где – на пересечении Свердловского проспекта и улицы Работниц – планируют построить высотку, смогли задать волновавшие их вопросы напрямую застройщику.

Встреча горожан и строительной компании состоялась по инициативе мэра Натальи Котовой в администрации Челябинска.

Как пояснили в мэрии, вопрос о предоставлении застройщику разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка выносится на публичные слушания. При этом у жителей пятого микрорайона имелось немало вопросов к застройщику, в том числе горожане выражали обеспокоенность недостаточным количеством машиномест у будущего жилого дома, интересовались, как будет организовано дорожное движение в микрорайоне и спрашивали про последующее благоустройство территории.

Как отметила Наталья Котова, в вопросах строительства новых объектов в существующих жилых кварталах важны и взвешенный подход, и конструктивный диалог с уже живущими на этих территориях людьми.

«Сегодня мы договорились с застройщиком, что жители близлежащих домов примут участие в разработке проекта благоустройства. Также еще раз внимательно будет рассмотрен вопрос количества парковочных мест нового объекта», - сказала Наталья Котова.

Также мэр отметила, что перед публичными слушаниями представители компании-застройщика обязательно проведут встречу с челябинцами на месте будущего строительства, чтобы развеять все их сомнения.