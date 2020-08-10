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Наталья Котова: Песчаных куч в центре Челябинска быть не должно

Общество
Сегодня, 16:35
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Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась убрать все песчаные кучи в центральной части города, где ведется благоустройство.

Следы песка мэр обнаружила в ходе воскресного объезда южноуральской столицы в компании с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

"Мы увидели, что в центре Челябинска - там, где вместо асфальта кладут плитку, - остается песок. Дано поручение в течение двух дней после окончания работ убирать его. Если песок нужен еще - пусть подрядчик подвозит потом и подсыпает. Рассказывать о том, что остатки песка впоследствии подсыпаются, больше не нужно. Песчаные кучи надо убирать", - подчеркнула Наталья Котова.

Ранее на песок в центре Челябинска жаловались представители Народного фронта - по результатам проверок хода благоустройства улиц мегаполиса.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Наталья Котова
благоустройство
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