Наталья Котова попросила предпринимателей установить возле их магазинов урны побольше

Сегодня, 17 мая, на аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова обратилась с просьбой к предпринимателям поставить возле своих зданий урны под мусор, исходя из потребностей.

Наталья Котова выступила с обращением к владельцам магазинов, аптек, офисных зданий, салонов парикмахерских.

«Если пройтись по улицам Кирова, Энтузиастов, Сони Кривой, проспекту Ленина, - начала перечислять Наталья Котова, - то там стоит большой магазин и маленькая урна, которая, как правило, полностью забитая. И рядом с ней еще масса бумаг, оберток. Потратьтесь один раз, поставьте большие урны. И также освобождайте их вовремя. Около ваших магазинов, офисов, аптек создается впечатление, что это гора мусора лежит. Когда начинаем разбираться с подрядчиками, они говорят, что это не их подведомственная территория. Соответственно, территория должна убираться собственниками».

Глава города также попросила предпринимателей и руководителей предприятий сделать цветочное оформление.

«Это будет украшением города», - подытожила Котова.