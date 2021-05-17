17.05.2021
Наталья Котова попросила предпринимателей установить возле их магазинов урны побольше
17.05.2021
За сутки в Челябинской области подтверждено 93 новых случая ковида
17.05.2021
Александр Астахов: Современная городская среда в Челябинске формируется активными темпами
17.05.2021
Наталья Котова распорядилась привести в порядок челябинские кладбища
17.05.2021
В Миассе к стихийному продуктовому рынку приближается армия тараканов
17.05.2021
Челябинская область получила более 316 тысяч доз вакцины от ковида
Наталья Котова попросила предпринимателей установить возле их магазинов урны побольше
14.05.2021
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021
Наталья Котова положительно оценила ход комплексного благоустройства Комсомольского проспекта
11.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021
Котова заменила Извекова на банкира
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021