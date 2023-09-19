Наталья Котова поручила разобраться, почему автобусы в Челябинске не соблюдают расписание

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову разобраться, почему автобусы четвертого, 64-го и 81-го маршрутов не соблюдают расписание.

Соответствующее поручение мэр дала сегодня, 19 сентября, на аппаратном совещании, отметив, что жалобы жителей на несоблюдение расписания на вышеназванных маршрутах продолжают поступать.

«Понятно, что идут ремонтные работы. Скорее всего, какая-то часть автобусов задействована в перемаршрутизации, то есть направлена несколько по другому маршруту. Но вот по этим маршрутам, которые касаются Чурилово, северо-востока, разберитесь, пожалуйста. И завтра доложите мне», - сказала Наталья Котова.

Андрей Ксензов отметил, что система ГЛОНАСС, контролирующая передвижения транспорта, работает в ежедневном режиме, без сбоев. При этом чиновник согласился, что сбои в работе общественного транспорта по отдельным направлениям случаются.

«Разбираемся с каждым случаем», - заверил Андрей Ксензов.

«Я больше, чем уверена, что никто специально не задерживает автобусы, чтобы они не соблюдали расписание. На это есть причина. Давайте ее установим. Может быть, это поможет изменить ситуацию. Посоветуемся с министерством дорожного хозяйства и транспорта», - сказала Наталья Котова.

Актуальность автобусов для города – налицо. Об этом свидетельствуют цифры, озвученные Андреем Ксензовым на сегодняшней аппаратке. Так, за прошедшею неделю число перевезенных пассажиров увеличилось на 11 тысяч человек. Челябинские автобусы за неделю перевезли более одного миллиона 40 тысяч человек. В среднем в сутки на линию выходило 247 автобусов.