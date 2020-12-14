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Наталья Котова поторопила чиновников с итогами благоустройства Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова поторопила чиновников с подведением итогов реализации программ «Формирование современной городской среды» и «Реальные дела».

«Все расчеты должны быть закончены до 28-го декабря. Можно даже предоставить данные на день-два раньше – скажем, 26-го декабря. До этого времени все сверки необходимо провести и направить документы на оплату – по тем объектам, где работы были выполнены. И нашему комитету финансов, и казначейству нужно подводить итоги, поэтому прошу завершить все расчеты по ФСГС и «Реальным делам» в максимально короткие сроки», - такое поручение Наталья Котова дала сегодня, 14-го декабря, на аппаратном совещании в челябинской мэрии.

Отметим, к настоящему моменту федеральная программа «Формирование современной городской среды» в столице Южного Урала реализована на сто процентов по дворовым территориям и на 99 процентов – по общественным пространствам.

Данную информацию на «аппаратке» в понедельник озвучил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.