Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем молодежи

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с Днем российской молодежи, который наша страна отмечает сегодня, 24 июня.

Мэр отметила, что молодость - самая запоминающаяся пора для каждого человека: «Это, с одной стороны, время веселья и беззаботности, а с другой - серьезный этап в выборе образования, профессии и жизненного кредо».

По словам Натальи Котовой, «молодежь Челябинска - активные, умные, креативные девушки и юноши».

«Очень многое в городе делается с вашей помощью, по вашей инициативе и при вашей поддержке. И я искренне благодарю вас за внимание и любовь к родному городу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых впечатлений и знаний. Учитесь, развивайтесь, не бойтесь делать выбор. Пусть рядом с вами всегда будут верные друзья и любящие близкие!» - сказала Наталья Котова.

По случаю Дня молодежи филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» сегодня, 24 июня, включит яркую подсветку на телебашне. С 22 часов 45 минут до часу ночи на телебашне будут сиять силуэты ярких молодых людей.