24.06.2023
Челябинские легкоатлеты завоевали шесть наград в Минске
24.06.2023
В Челябинске закрыли правый поворот с проспекта Ленина на Российскую
24.06.2023
В Саду Победы Челябинска открылась площадка для выгула и дрессировки собак
23.06.2023
Предприятиям Челябинской области очень нужны специалисты-технари
23.06.2023
На улице Российской в Челябинске демонтировали более 140 метров рельсов
23.06.2023
Первый турнир театров по футболу в Челябинске - память о большом режиссере
Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем молодежи
02.05.2023
Изменена дата празднования Дня молодежи в России
27.06.2022
В Челябинской области треть жителей – молодежь в возрасте от 15 до 34 лет
28.06.2021
Курчатовский район с размахом отметил День молодежи
22.06.2021
В Курчатовском районе Челябинска в День Молодежи состоится интересный фестиваль
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023