Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем России

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с Днем России, который наша страна отмечает сегодня, 12-го июня.

Мэр отметила, что главный государственный праздник страны является символом любви к Родине, величия культурного и духовного наследия России, обращает нас к истории российского государства, стремлению народа к свободе и независимости.

«Великое прошлое, уникальные территории, множество национальностей, культур и конфессий: все это сегодня объединено под одним российским флагом. И очень важно передать уважение к родной земле, к ее прошлому и традициям нашим детям, за которыми будущее нашей страны. И вместе мы сделаем все, чтобы Россия была современным и сильным государством», - сказала Наталья Котова.

Градоначальница пожелала жителям Челябинска мира, счастья, благополучия и осуществления всех планов.