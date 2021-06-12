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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.06.2021

Юнармейское «Пламя» разгорелось в Есаульской школе в честь Дня России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2021

В Челябинской области за сутки из окна выпало трое детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2021

В Копейске с восьмиметровой глубины подняли тело 32-летнего мужчины
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Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем России

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с Днем России, который наша страна отмечает сегодня, 12-го июня.

Мэр отметила, что главный государственный праздник страны является символом любви к Родине, величия культурного и духовного наследия России, обращает нас к истории российского государства, стремлению народа к свободе и независимости.

«Великое прошлое, уникальные территории, множество национальностей, культур и конфессий: все это сегодня объединено под одним российским флагом. И очень важно передать уважение к родной земле, к ее прошлому и традициям нашим детям, за которыми будущее нашей страны. И вместе мы сделаем все, чтобы Россия была современным и сильным государством», - сказала Наталья Котова.

Градоначальница пожелала жителям Челябинска мира, счастья, благополучия и осуществления всех планов.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравляет всех южноуральцев Днем России.
12.06.2021

Текслер поздравляет всех южноуральцев Днем России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городе Коркино (Челябинская область) прошла патриотическая акция «Сильное поколение России», гл
12.06.2021

Школа будущих командиров из Коркино показала, что значит «Сильное поколение России»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области в предстоящие выходные дни смогут – отпраздновать Сабантуй и защититьс
Коронавирус
Коронавирус
12.06.2021

Южноуральцы могут совместить полезное с приятным – отметить Сабантуй и поставить прививку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого по четвертое июня в Новокузнецке прошло сразу несколько значимых выставочных мероприяти
11.06.2021

Автомобили «Урал» отправляются в автопробег по Сибири
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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12.06.2021 10:28

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