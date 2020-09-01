Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем знаний и вспомнила свои школьные годы

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила учителей, родителей и детей южноуральской столицы с Днем знаний.

По случаю первого сентября градоначальница поделилась с подписчиками своей фотографией школьных времен (юная Наташа на снимке - ученица седьмого класса).

"С детства люблю 1 сентября. День знаний был для меня настоящим праздником и когда училась в школе, и в пединституте, и когда работала учителем физики и астрономии в челябинской школе N63. Хочу поздравить школьников и студентов, учителей и родителей с началом нового учебного года! Мы постарались максимально подготовить школы к учебному процессу с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Сделали все возможное, чтобы и ребятам, и педагогам было комфортно", - написала Наталья Котова на своей странице в Инстаграм.

Мэр Челябинска отметила, что в этот день не может не выразить слова признательности всем учителям, и поблагодарила педагогов за терпение, за ежедневный самоотверженный труд, за те знания, которыми учителя в любых условиях делятся с детьми, воспитывая в них лучшие качества.

"Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, воплощения самых смелых планов. А ребятам - покорения новых вершин знаний, отличных оценок, верных друзей и добрых, ярких событий и впечатлений. Все мы все с нетерпением ждем, когда школы вновь распахнут свои двери, а классы заполнятся детьми. Уверена, новый учебный год принесет юным челябинцам много интересных знаний и новых побед и достижений", - тепло поздравила Наталья Котова виновников торжества.

Градоначальница подчеркнула, что и сама не перестает учиться и по сей день, и вспомнила о своей недавней поездке в столицу (в Сколково), где она принимала участие во втором образовательном модуле "100 городов", проводимом ВЭБ РФ.