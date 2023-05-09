Наталья Котова поздравила с Днем Победы 96-летнего ветерана Алексея Почекутова

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила с Днем Победы 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Степановича Почекутова.

В своем телеграм-канале мэр рассказала, что борец с фашизмом до сих пор ведет активный образ жизни, регулярно бывая в школах, общаясь с молодежью.

Наталья Котова рассказала, что на фронт 16-летний Алексей Почекутов отправился после гибели отца в 1943 году. А в мае 1945-го был переведен из Польши на Дальний Восток, где принимал участие в боях с Японией. После демобилизации приехал в Челябинск, и 33 года отработал на коксохимическом производстве. После выхода на пенсию активно занимался развитием в городе ветеранского движения.

«Безмерная благодарность и низкий поклон Алексею Степановичу и всем тем, на чью долю выпала эта страшная война! Спасибо за эту большую Победу! С праздником!» - сказала Наталья Котова.