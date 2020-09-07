Наталья Котова проконтролирует завершение обустройства развязок в Челябинске

Глава Челябинска Наталья Котова на этой неделе проверит, как ведется обустройство транспортных развязок в южноуральской столице: действительно ли работы вышли на финишную прямую.

Сегодня, седьмого сентября, на аппаратном совещании в городской мэрии ее заместитель по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов доложил, что развязки на автодороге Меридиан будут готовы ко Дню города.

Напомним, на Меридиане обустраивают четыре транспортные развязки: с Копейским шоссе, Троицким трактом, улицами Новороссийской и Дзержинского.

Благоустройство предусматривает высадку зеленых насаждений (вечнозеленых крупномеров и кустарников), появление живых изгородей, бортовых камней, барьерных ограждений, восстановленного асфальтобетонного покрытия, технических тротуаров и световых прожекторов.

Также Максим Куляшов доложил Наталье Котовой, что еще на одной развязке (той, что в сторону аэропорта) начался монтаж медиаэкрана. К десятому сентября работы должны быть завершены.