Наталья Котова рассказала, как ей работается с молодой командой

Глава Челябинска Наталья Котова призналась, что ей комфортно работать с молодой командой специалистов.
Своими впечатлениями градоначальница поделилась с журналистами в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020-го года.
«Пришли креативные ребята, профессионалы своего дела. Работать с ними мне комфортно. Конечно, есть часть предложений, которые не нравятся мне и другим членам команды - мы обсуждаем все возникающие вопросы, спорим и выставляем конечный результат на суд заказчиков», - отметила Наталья Котова.
По словам мэра Челябинска, новая команда работает слаженно, результаты горожане уже могут увидеть.
«Будем продолжать улучшать облика города», - пообещала Наталья Петровна.