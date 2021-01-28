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Наталья Котова рассказала, как ей работается с молодой командой

Глава Челябинска Наталья Котова призналась, что ей комфортно работать с молодой командой специалистов.

Своими впечатлениями градоначальница поделилась с журналистами в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020-го года.

«Пришли креативные ребята, профессионалы своего дела. Работать с ними мне комфортно. Конечно, есть часть предложений, которые не нравятся мне и другим членам команды - мы обсуждаем все возникающие вопросы, спорим и выставляем конечный результат на суд заказчиков», - отметила Наталья Котова.

По словам мэра Челябинска, новая команда работает слаженно, результаты горожане уже могут увидеть.

«Будем продолжать улучшать облика города», - пообещала Наталья Петровна.