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Наталья Котова рассказала о ближайших проектах своей команды

Общество
Сегодня, 17:30
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске в 2020 и 2021 годах планируется ввести в эксплуатацию 1 миллион 200 тысяч квадратных метров жилья, построить 19 детских садов, пять школ и один физкультурно-оздоровительный комплекс.

О ближайших проектах, которые вместе со своей командой собирается реализовать в ближайшей перспективе, глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 30-го июня, рассказала депутатам городской думы, завершив этим отчет о деятельности главы города и деятельности челябинской мэрии в 2019-м году.

Наталья Котова сообщила депутатам, что до конца текущего года будет принята Стратегия социально-экономического развития города, рассчитанная до 2035-го года. Также предстоит реализовать еще один важный проект - принять новый генеральный план.

"В полном объеме продолжим реализацию национальных проектов. В 2020 году будет вложено шесть с половиной миллиардов рублей. Около 80-ти процентов этих средств будут направлены на развитие человеческого капитала и улучшение экологической ситуации", - отметила Наталья Котова.

По ее словам, городские власти продолжат заниматься привлечением средств федерального бюджета на целевые программы и проекты - такие, как "Доступное и комфортное жилье" и "Цифровой регион".

"Продолжится в Челябинске и стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие креативных кластеров и технопарков, а также вовлечение безработных граждан в самозанятость - докризисного уровня планируем достичь к середине 2021-года", - доложила Наталья Котова.

Особое внимание, по ее словам, будет уделено качеству городской среды, созданию и развитию более двухсот общественных пространств, дворов и территорий.

Градоначальница выразила уверенность, что создание комфортных и безопасных условий поможет изменить ситуацию с оттоком из Челябинска творческой молодежи и квалифицированных кадров.

Отдельно Наталья Котова остановилась на озеленении. По ее словам, в течение двух ближайших лет в столице Южного Урала появится около 15-ти тысяч деревьев и кустарников.

Около десяти миллиардов рублей власти потратят на строительство и ремонт улично-дорожной сети.

Наталья Котова поблагодарила депутатов за поддержку и конструктивный диалог в прошлом году, выразив надежду, что консолидация усилий власти и горожан, правильное определение "точек роста" и приоритетов позволит вывести Челябинск на новый уровень развития.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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