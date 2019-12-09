Наталья Котова рассказала о елочных базарах 2019-го

Челябинские власти прислушались к пожеланиям жителей и постарались, чтобы в этом году официальных елочных базаров в мегаполисе стало больше, чем прежде.

В преддверии Нового 2020-го года в столице Южного Урала появится более 80-ти легальных торговых точек, где горожане смогут приобрести понравившуюся зеленую красавицу. Об этом сегодня, девятого декабря, сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

По ее словам, до настоящего времени официальных елочных базаров в областной столице было куда меньше, часть торговых точек хоть и размещалась на привычных, удобных для людей местах, однако торговля там велась несанкционированная.

Теперь, когда елочные базары станут легальными, предприниматели, продающие новогодние деревья, будут платить деньги в бюджет (тогда как раньше этот вид деятельности дохода городу не приносил).