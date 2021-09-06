Наталья Котова рассказала о группе вредителей

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06.09.2021

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06.09.2021

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Администрация Челябинска официально обратится к полиции города с просьбой организовать мероприятия по предотвращению краж канализационных люков и их сдачи в пункты металлолома.

Об этом сегодня, шестого сентября, на аппаратном совещании в администрации города сказала глава областного центра Наталья Котова после доклада заместителя главы по городскому хозяйству Александра Астахова. Он сообщил, что очень много сетевых организаций жалуются на массовые хищения канализационных люков.

«Мы хотели бы отработать ряд мероприятий с полицией Челябинска по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом», - сказал Астахов.

«Давайте официально обратимся к руководству УВМД России по городу Челябинску. Так нельзя уже. Конечно, говорить об умысле не хочется, но напрашивается такой вывод, что в городе есть группа лиц, которая целенаправленно это делает, чтобы навредить. При этом же люди травмируются», - сказала Наталья Котова.

Начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов, который также принимал участие в аппаратном совещании, отреагировал на просьбу мэрии и без официального обращения.

«Согласно тех поручений, которые были озвучены по организации работы по кражам люков, гарнизоном челябинской полиции будут приняты действенные меры», - сказал Сергей Миронов.

Напомним, горожане периодически обнаруживают в городе открытые канализационные люки. И травмы челябинцы уже получали.

Сейчас прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска и СК проводится проверка информации о падении ребенка в открытый люк колодца инженерных сетей, расположенный вблизи жилого дома по переулку Мамина. Колодец был прикрыт фанерным листом.

Ранее, 22 мая текущего года, жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор на территории Заячьего острова в Калининском районе и погибла. СК возбудил уголовное дело. Также в Челябинске несовершеннолетний провалился в открытый коллектор рядом с Южно-Уральским государственным университетом.

Автор: Инна Шемаева
Наталья Котова
Челябинск
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За прошедшие выходные более 1,2 тысячи жителей Челябинской области смогли привиться от коронавиру
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06.09.2021

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02.09.2021 12:51

Молодые специалисты ГРЦ Макеева прошли обучение в школе лидеров

02.09.2021 12:36

Группа ММК за полгода вложила в благотворительность и социальные программы более миллиарда рублей

02.09.2021 12:32

«Ариант» и «Спартак» объявили о сотрудничестве

02.09.2021 12:03

Руководство АЗ «Урал»: Впереди – промышленная реновация

02.09.2021 11:52

В Челябинской области более 74 тысяч жителей справились с ковидом

02.09.2021 11:26

В Челябинске подростки с пистолетом устроили дебош во дворе жилого дома

02.09.2021 11:01

В Карталах в аварии с маршрутным такси пострадали восемь человек

02.09.2021 10:57

Камерный театр Челябинска открывает сезон с премьеры

02.09.2021 10:37

Треть челябинцев, вернувшихся в офисы после удаленки, отказались от делового стиля в одежде

02.09.2021 10:30

В Челябинске будут судить автоподставщиков, похитивших 15 миллионов рублей у страховых компаний

02.09.2021 10:28

На городские маршруты Златоуста выехали новые автобусы

02.09.2021 10:09

Южноуральцы не торопятся платить за потребленную электроэнергию

02.09.2021 09:55

Школьникам и студентам Челябинской области предоставили скидку на проезд в электричках