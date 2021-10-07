Наталья Котова рассказала о ремонте стадионов при школах Челябинска

Властям Челябинска в этом году удалось привести в порядок несколько школьных стадионов.

Как рассказала сегодня, седьмого октября, на своей официальной странице в ВКонтакте глава города Наталья Котова, обновленные площадки появились в школах №68 и №71, гимназиях №76 и №23, в также в лицее №97 и образовательном центре №2.

Поделиться

«В гимназии №76 отремонтировано баскетбольно-волейбольное поле, организованы площадки для мини-футбола, установлены силовые тренажеры, появилась беговая дорожка с резиновым покрытием. Дополнительно проведено озеленение территории», - сообщила своим подписчикам Наталья Котова.

Спортивный комплекс школы №68, рассказала мэр, теперь включает в себя два поля - для футбола и баскетбола, беговые дорожки, воркаут-площадку и прыжковую яму.

Наталья Котова отметила, что средства на строительство новых спортивных объектов Челябинск получил благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера и программе «Инициативное бюджетирование».