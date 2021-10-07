07.10.2021
Наталья Котова рассказала о ремонте стадионов при школах Челябинска
07.10.2021
Исторический музей Южного Урала готовит к печати альбом об Александре I
07.10.2021
«Ростелеком» определен единым поставщиком телекомуслуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге
07.10.2021
На Южном Урале пройдет фестиваль национальных культур «Синегорье»
07.10.2021
Военные следователи Челябинска рекомендуют дезертирам «сдаваться» добровольно
07.10.2021
Санитарные посты АО «ГРЦ Макеева» провели тренировку по гражданской обороне
Наталья Котова рассказала о ремонте стадионов при школах Челябинска
06.10.2021
Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем героев Танкограда
04.10.2021
Котова: Не скупайте люки
04.10.2021
Парковки возле зоопарка не будет
27.09.2021
Котова попросила руководителей предприятий не принимать у скупщиков лома люки
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021