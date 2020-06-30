Наталья Котова: В Челябинске растет качество образования и количество школьников

Глава Челябинска Наталья Котова сообщила об улучшении качества образования в южноуральской столице.

Данное обстоятельство, по ее словам, подтверждается высокими результатами, которые юные горожане демонстрируют в интеллектуальных состязаниях разного уровня - от регионального до международного, включая всероссийскую олимпиаду, по итогам заключительного этапа которой челябинцы завоевали сорок дипломов победителей и призеров. Почти треть дипломов заработали воспитанники физико-математического лицея №31.

О достижениях южноуральской столицы в образовательной сфере Наталья Котова сегодня, 30-го июня, рассказала депутатам челябинской городской думы - во время своего отчета "О результатах деятельности главы города и деятельности администрации Челябинска в 2019 году".

В прошлом году, констатировала градоначальница, в столице Южного Урала увеличилось и количество школьников - прирост составил пять процентов. Больше стало и воспитанников детских садов - на четыре процента.

"Около трети всех образовательных организаций Челябинска работает в инновационном режиме. Ежегодно увеличивается число учреждений, получающих статус инновационных площадок. В 2019-м году четыре школы стали федеральными площадками и получили статус школ Российской академии наук", - отметила Наталья Котова в своем докладе.

Она сообщила депутатам, что образовательные учреждения Челябинска становятся более современными и комфортными. Улучшается их материально-техническое оснащение (создаются информационно-библиотечные центры, обновляются предметные лаборатории, пищеблоки и спортзалы), благоустраиваются прилегающие территории, школьные стадионы, места общего пользования.

Развивается в столице Южного Урала и сеть дошкольных образовательных учреждений.

"По итогам года нам удалось открыть 3288 новых мест, что привело к существенному снижению очереди среди дошкольников на получение места в детский сад", - сообщила Наталья Котова.

Также, по ее словам, в Челябинске развивается сеть дополнительного образования. По итогам прошлого года охват детей вырос до 73-х процентов.

В прошлом году финансирование образовательной сферы составило в Челябинске 18 миллиардов рублей, это бюджеты всех уровней.