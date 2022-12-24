Наташа из Челябинской области получит под елку подарки от игроков сборной России по хоккею

Девочка Наташа из города Кусы Челябинской области получит на Новый год свитер российской сборной по хоккею, шайбу, клюшку и другие командные атрибуты. Посылка уже в пути.

Наташа большая любительница хоккея. Несмотря на заболевание - диабет первого типа, она хорошо учится, участвует в школьных олимпиадах, сама играет в хоккей и с удовольствием смотрит матчи КХЛ по телевизору. О ее мечте – свитере российской сборной узнала челябинский депутат Государственной Думы РФ Яна Лантратова в рамках акции «Снеговики-добряки», в которой участвует не первый год, и в этом году взялась выплнить желания нескольких детей, в том числе и Наташи.

«Чтобы получить на нем автографы игроков, обратилась к Владиславу Третьяку, президенту Федерации хоккея России, – рассказала Яна Валерьевна. - В подарок упаковали не только свитер с автографами, но и много другой атрибутики сборной! Все это, включая сюрпризы от меня, уже едет в Кусу!».

А еще хоккеисты записали приветствие для Наташи.

«Благодарю Александра Никишина, Егора Яковлева и Сергея Толчинского, что поприветствовали Наташу прямо с ледового поля! Отдельные слова благодарности - Владиславу Александровичу, что отозвался на мою просьбу порадовать девочку. У нас самая лучшая сборная», – порадовалась Яна Лантратова.