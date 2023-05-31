31.05.2023
Назначены дополнительные поезда из Челябинска к Черноморскому побережью
31.05.2023
На Южном Урале становится доступнее медпомощь детям
31.05.2023
В Челябинске запускают летний автобусный маршрут от областной больницы до санатория «Изумруд»
31.05.2023
Жительница Трехгорного заплатит за костер в лесу у реки Юрюзань
31.05.2023
Челябинец, напавший в автобусе на юную пассажирку, предстанет перед судом
31.05.2023
В Магнитогорске электросамокат обжег своего хозяина и спровоцировал пожар в его квартире
Назначены дополнительные поезда из Челябинска к Черноморскому побережью
31.05.2023
Назначены дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю
30.05.2023
ЮУЖД подтвердила звание одной из ведущих магистралей в стране
26.05.2023
Текслер: Челябинская область должна стать центром скоростного грузового движения в сторону Ирана
25.05.2023
В Челябинске сошел с пути грузовой поезд
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023