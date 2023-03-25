Назначили новых начальников отделов полиции в Снежинске и Катав-Ивановском районе

Новых руководителей двух территориальных органов внутренних дел назначил начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков. Отделы полиции в Снежинске и в Катав-Ивановском районе возглавили Данил Шафиков и Артем Евполов.

Вчера, 24 марта, на состоявшемся в Отделе МВД России по ЗАТО г. Снежинск совещании Михаил Скоков представил личному составу подполковника полиции Данила Шафикова. На мероприятии также присутствовали глава города Снежинска, руководители силовых ведомств. Представляя нового руководителя, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков отметил, что Данил Шафиков имеет солидный опыт службы, которую начинал оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Катав-Ивановского района в 1998 году. Последние семь лет, с 2016 года, он возглавлял катав-ивановский Отдел МВД. «Сегодня новому руководителю нужно сплотить коллектив, повести за собой личный состав отдела внутренних дел в Снежинске для достижения достойных результатов, главным из которых является доверие населения. Жители должны видеть в сотрудниках полиции своих защитников, готовых всегда прийти на помощь», - отметил начальник ГУ МВД области.

Напутствуя Данила Шафикова, Михаил Скоков пожелал спокойно и взвешенно идти к намеченным целям, использовать современные методы работы, но вместе с тем опираться на традиции, заложенные предшественниками. Начальник Главка МВД области выразил благодарность многочисленному коллективу ветеранов, отметив, что все сегодня имеющиеся навыки в оперативно-разыскной работе ‑ это их заслуга. Современные полицейские продолжают работать на том прочном фундаменте, который был создан кропотливым и усердным трудом предшественников.

«Попрошу присутствующих никогда не забывать про ветеранов и всегда относиться к ним с трепетом и уважением», - обратился к личному составу генерал Скоков.

Он выразил уверенность, что полицейские Снежинска способны достичь серьезных результатов, сплотиться и приложить все силы, чтобы обеспечить покой и безопасность жителей города, а значит внести свой вклад в укрепление правопорядка и безопасности всей страны.

В ответном слове Данил Шафиков поблагодарил руководителя Главка за оказанное доверие. Он заверил, что личный состав снежинского Отдела МВД готов обеспечить надежную защиту жизни и здоровья местных жителей и безопасность всемирно известного ядерно-оружейного центра, создающего оборонный щит страны – гаранта нашей национальной безопасности. Он нацелил подчиненных на диалог со снежинцами, выстраивание с ними доверительных отношений и активное межведомственное взаимодействие с коллегами.

Новый руководитель ОМВД России по Катав-Ивановскому району был представлен личному составу на совещании, проведенном в режиме видеоконференцсвязи. Им стал подполковник полиции Артем Евполов, ранее занимавший должность заместителя начальника МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный – начальника полиции.

Михаил Скоков отметил, что Артем Александрович по морально-деловым качествам зарекомендовал себя только с положительной стороны, прошел все ступени службы, имеет опыт работы как в оперативных подразделениях, так и в подразделениях по охране общественного порядка, что позволит эффективно организовать работу во вверенном ему подразделении. Артем Евполов с 2005 по 2022 годы проходил службу в различных подразделениях катав-ивановской полиции и пользуется заслуженным авторитетом как у подчиненных, так и у населения.

Начальник областного Главка акцентировал внимание молодого руководителя на том, что к личному составу нужно относиться с уважением и заботой. Для сотрудников необходимо создавать комфортные условия несения службы. В свою очередь личный состав должен серьезно относиться к службе, расти в профессиональном плане, совершенствоваться. Все имеющиеся знания и навыки необходимо вкладывать в работу для обеспечения безопасности на территории Катав-Ивановского района, создания комфортных условий для проживания в правовом поле.

Генерал Скоков отметил, что коллектив районной полиции способен достичь всех поставленных целей, предыдущим руководителем созданы условия для качественного выполнения задач на высоком уровне, именно поэтому было принято решение назначить Данила Шафикова на вышестоящую должность. Вместе с тем есть ряд направлений, на которые нужно обратить самое пристальное внимание. Необходимо обеспечить принцип неотвратимости наказания, продолжать активную работу на высоком профессиональном уровне по пресечению преступлений, в максимально короткие сроки раскрывать преступные деяния, обеспечить незамедлительное реагирование на все поступающие обращения и заявления граждан, чтобы люди чувствовали себя защищенными и доверяли своей полиции.