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Названы самые необычные имена, которыми южноуральцы называли новорожденных

Сотрудники ЗАГС Челябинской области назвали необычные имена, которыми южноуральцы называли новорожденных в ушедшем 2020 году. У девочек это Ванесса, Бэлла и Аурелия, а у мальчиков — Леонардо, Захарий и Симеон.

За ушедший 2020 год в Челябинской области родились 32 тысячи 981 малыш: чуть больше 17 тысяч мальчиков и чуть меньше 16 тысяч девочек.

«Самыми популярными именами новорожденных были Артем и София. Среди самых необычных можно выделить женские имена Ванесса, Бэлла и Аурелия, а у мальчиков - Леонардо, Захарий и Симеон», - рассказали в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области.

В 2020-м году на территории региона зарегистрированы 18 тысяч 452 брака. Более 7,6 тысячи новых семей образовались в Челябинске, более 2,5 тысячи — в Магнитогорске.