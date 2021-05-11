11.05.2021
Южноуральским поисковикам удалось найти останки еще двух бойцов
11.05.2021
В Челябинске из окна выпал восьмилетний мальчик
11.05.2021
На Куйбышева продолжаются восстановительные работы
11.05.2021
Магнитогорец отдал аферистам деньги, которые копил на покупку квартиры
11.05.2021
Из Челябинска в Ханты-Мансийск запустят прямые авиарейсы
11.05.2021
Полицейские Челябинска сняли с поезда малолетнюю беглянку из Башкортостана
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021
Котова заменила Извекова на банкира
02.05.2021
В Челябинске стартовала легкоатлетическая эстафета
02.05.2021
В Челябинске из-за легкоатлетической эстафеты закрыто движение в центре города
26.04.2021
Шамне дезинформировал Котову: деревья в «Парковом» вырубили вовсе не ради детского будущего
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021