Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова в конце апреля распорядилась очистить город от уродующих его каракулей – однако, судя по облику южноуральской столицы, данное распоряжение мэра оказалось едва ли не самым плохо выполняемым.

Сдается, ответственные лица не очень-то торопятся выполнять поручение градоначальницы, а неизвестные «художники» не собираются сдавать позиций и, вооружившись баллончиками с черной краской, воплощают в жизнь свое сомнительное творчество прямо под носом у городских властей, а именно – на будке, установленной на парковке напротив здания мэрии южноуральской столицы.

Не порадовал, увы, и сквер рядом с фонтаном, где любители заполнять пустующие пространства невнятными «письменами» уже успели оставить свой «автограф» - на новом фонаре. Этот островок «наскальной живописи» дисгармонирует с окружающим умиротворяющим пейзажем: фонтан, хвойные деревья, многолетники, высаженные в прошлом году.

Не оставили без внимания неизвестные «творцы» и городской сад имени Пушкина, который, как и сквер у фонтана, - совсем рядом с мэрией: рукой подать. «Художники» не только оставили свой след на воротах со стороны драматического театра (к слову, пострадал и сам театр) и пластиковой вставке, закрывающей вход в деревянную избушку, но даже память героя России умудрились осквернить. Такие неприятные глазу и сердцу вкрапления портят всю картину. А ведь в горсаду сейчас так хорошо. Одни только цветущие, благоухающие деревья чего стоят!