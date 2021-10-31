31.10.2021
Не по-человечески: супруги из Челябинска зарабатывали на деменции своей бабушки
30.10.2021
Награждение лауреатов «Сцены -2021» состоялось в Магнитогорске
30.10.2021
Депутат миасского Собрания обратила внимание областной власти на застарелую проблему
29.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
29.10.2021
Тестовый запуск «сухого» фонтана в сквере на Академика Королева Челябинска прошел успешно
29.10.2021
Начальник УЖКХ Челябинска попросил понизить его в должности
Не по-человечески: супруги из Челябинска зарабатывали на деменции своей бабушки
14.10.2021
Бастрыкин поручил проверить информацию по жилью для участковых Челябинска
01.10.2021
Бомжом из Миасса, который сжег венки на мемориале «Вечный огонь» в Миассе, заинтересовался Бастрыкин
29.04.2021
Бастрыкин поручил установить мемориал в память о подростке из Копейска
02.04.2021
Бастрыкин поручил проверить следователей СК Челябинска
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021