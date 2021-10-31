Не по-человечески: супруги из Челябинска зарабатывали на деменции своей бабушки

Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о проверке обстоятельств издевательств над пожилой женщиной со стороны ее родственников.

Известно, что семейная пара из Челябинска нашла легкий способ заработка на своей престарелой бабушке, которая страдает деменцией. Валерия и Александр завели аккаунт в «ТикТоке», где выкладывают ролики и часами ведут трансляции, в которых всячески издеваются и шутят над больной женщиной.

В ходе стримов они унижают пожилого человека, смеются над её состоянием. За демонстрацию подобных действий получают пожертвования от интернет-аудитории, сообщает СКР.

Как рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, областная прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области по сообщениям о грубом нарушении прав пожилой женщины, страдающей деменцией.