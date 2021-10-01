Не проезжайте мимо: колония Копейска открыла выставку для садоводов

В ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области (Копейск) открыта выставочная площадка выпускаемой учреждением продукции.

В экспозиции представлен широкий спектр садово-дачной продукции: мангальные зоны, столы, скамейки, малые архитектурные формы.



Посетители могут приобрести готовые изделия на выставке, либо оставить заявку на изготовление продукции.



«Важно отметить, что занятость на производстве позволяет осужденным получать профессиональные навыки, официальное трудоустройство, а также творческую реализацию», - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.



Получая заработную плату, они оплачивают иски потерпевшим, налоги и делают отчисления в пенсионный фонд, что способствует их успешной ресоциализации после освобождения.