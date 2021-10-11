Не все челябинские семьи покидают аварийные дома добровольно

Не все челябинские семьи соглашаются добровольно покинуть аварийные дома. Таких сопротивляющихся приходиться выселять в судебном порядке в связи с их нежеланием прощаться с насиженными местами.

В настоящее время суды идут по трем семьям, сообщила в понедельник, 11-го октября, на аппаратном совещании в городской администрации заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Она доложила также, что в отношении тридцати семей сейчас идет подготовка правовых актов о предоставлении им жилых помещений по договорам социального найма.

«Также было заключено десять соглашений об изъятии жилых помещений у собственников, которые в настоящее время находятся на регистрации в Росреестре», - рассказала Надежда Рыльская.

По ее словам, на прошедшей неделе комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска было расселено 114 семей (210 человек), в том числе 15 семей – по национальному проекту «Жилье и городская среда» (из семи аварийных многоквартирных домов и одного непригодного для проживания жилого помещения).

«Общая площадь расселенных жилых помещений составила четыре тысячи 838,8 квадратных метра», - сообщила Надежда Рыльская.