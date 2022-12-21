Недострой на Братьев Кашириных продан с молотка за 60 миллионов рублей

В Челябинске с молотка продан недострой на улице Братьев Кашириных. Объект незавершенного строительства купили за 60 миллионов 62 тысячи рублей. Начальная цена аукциона составляла три миллиона 915 тысяч рублей.

Средства от продажи здания будут перечислены бывшему собственнику - ООО «Жилстрой №9» (кроме суммы, потраченной на организацию торгов и их проведение).

Степень готовности проданного на торгах недостроя составляет десять процентов, общая площадь застройки - две тысячи 271,8 квадратных метра. Кадастровый номер объекта незавершенного строительства - 74:36:0000000:55023. Городские власти изъяли его у «Жилстроя №9» через суд.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, на земельном участке, где расположен недострой, разрешается строительство офисно-торгового комплекса с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой.

Новый собственник должен будет достроить «замороженное» здание в течение трех лет.

Аукционы еще по трем недостроям, также намеченные на 20 декабря, не состоялись.

Напомним, в этот день челябинские власти планировали продать с молотка объекты незавершенного строительства на Бродокалмакском тракте, Валдайской и на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской.

Недострой на Черкасской – 50-летия ВЛКСМ с кадастровым номером 74:36:0113003:3218, площадью застройки 970 квадратных метра и степенью готовности семь процентов мэрия изъяла через суд у ООО «Специализированный застройщик «Метчелстрой». На земельном участке разрешено размещение гостиничного комплекса квартирного типа с встроенными помещениями для обслуживания населения.

Начальная цена аукциона – один миллион 71 тысяча 980 рублей. Торги не состоялись по причине подачи одной-единственной заявки – от ООО «Первая транспортная корпорация».

Аукцион по недострою на Бродокалмакском тракте, изъятому через суд у ООО «Движение», не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Данный объект незавершенного строительства имеет кадастровый номер 74:12:1205002:1052, площадь 558 квадратных метров и степень готовности 50 процентов. На данном участке можно строить автозаправочную станцию.

Торги по этому недострою планировалось начать с двух миллионов 328 тысяч рублей.

Третий недострой, аукцион по продаже которого 20 декабря не состоялся, находится на улице Валдайской, 13-А. Ранее, до изъятия объекта через суд, он принадлежал индивидуальному предпринимателю Рудольфу Бископу.

Кадастровый номер этого недостроя - 74:36:0610001:59, площадь – четыре тысячи 686,8 квадратных метра. Начальная цена аукциона, не состоявшегося по причине того, что на участие в нем не было подано ни одной заявки, – 47 миллионов 154 тысячи 720 рублей.