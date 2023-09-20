Недострой на Гагарина в Челябинске продан за 12 миллионов рублей

В Челябинске почти за 12,1 миллиона рублей продан недострой на улице Гагарина (Ленинский район).

Итоги аукциона подвели накануне, 19 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Степень готовности данного объекта незавершенного строительства составляет 20 процентов. Площадь застройки – 2,9 тысячи квадратных метров.

Недострой расположен восточнее нежилого здания по улице Гагарина, 7. Он был изъят по решению суда у ООО «Сормэн плюс».

Вид разрешенного использования земельного участка, где находится недостроенное здание, - для проектирования комплекса «Парк-сервис» (с учетом использования части земельного участка для эксплуатации временной некапитальной автостоянки до начала строительства комплекса).

Новому владельцу объекта предстоит завершить строительство в течение трех лет.

Средства от реализации недостроя перечислят прежнему собственнику (за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов).